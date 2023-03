G20: iniziata a Nuova Delhi la riunione dei ministri degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi ci sarà anche la guerra in Ucraina, come è successo pochi giorni fa nella riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali, che si è conclusa senza un comunicato congiunto, sostituito da una dichiarazione della presidenza. Kwatra ha dichiarato che certamente i ministri degli Esteri ne parleranno, ma che è importante anche discutere dell’impatto di quel conflitto sul resto del mondo, in particolare l’impatto economico sui Paesi in via di sviluppo. Il funzionario non si è espresso sulla possibilità che si arrivi a un comunicato congiunto, limitandosi a dire che spetta ai ministri decidere i temi e gli esiti della discussione. Infine, sono stati annunciati numerosi colloqui bilaterali tra il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e gli omologhi, alcuni già intercorsi; non è stato precisato, tuttavia, se ci sarà un incontro col cinese Qin Gang, nel contesto della disputa territoriale che da quasi tre anni si è riaccesa al confine tra India e Cina. (Inn)