Giappone: premier Kishida ribadisce impegno per soluzione rapimenti di Stato nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha ribadito l'impegno del suo governo a risolvere la questione dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi commessi dalla Corea del Nord tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Kishida ha incontrato ieri le famiglie delle vittime dei rapimenti, che hanno recentemente reso noto di essere favorevoli all'invio di aiuti umanitari alla Corea del Nord entro i limiti del regime sanzionatorio dell'Onu, se Pyongyang consentirà il ritorno dei giapponesi rapiti. "Faremo tutto il possibile per affrontare la questione, senza escludere alcuna opzione", ha detto Kishida, aggiungendo di essere pronto a un confronto diretto con il leader nordcoreano Kim Jong-un "senza precondizioni". Tokyo afferma che 17 cittadini giapponesi siano rimasti vittima di rapimento di Stato nordcoreani. La Corea del Nord ha consentito il ritorno in Giappone di cinque di essi nel 2002, e sostiene che gli altri da allora siano deceduti: un'affermazione che le autorità giapponesi e i familiari delle vittime non hanno mai accettato come veritiera. (Git)