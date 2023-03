G20: riunione ministri degli Esteri, Modi sollecita a non lasciarsi ostacolare da divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G20 hanno la responsabilità di fornire risposte alle sfide globali della crescita e della sostenibilità. Lo ha dichiarato il primo ministro dell'India, Narendra Modi, nel corso di un intervento in apertura della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi. "Non dobbiamo lasciare che le questioni che non possiamo risolvere assieme si frappongano a quelle che possiamo affrontare", ha dichiarato Modi, secondo cui il G20 è in grado di fornire indirizzi concreti su questioni quali "crescita, sviluppo, resilienza economica, alleviamento dei disastri, stabilità finanziaria, crimine transnazionale, corruzione, terrorismo e sicurezza alimentare ed energetica". Il premier indiano ha citato le recenti esperienze della pandemia, dello sfaldamento delle catene di fornitura globali e del dissesto finanziario, che "mostrano con chiarezza la necessità di maggiore resilienza nelle nostre società, economie, sistemi sanitari e infrastrutture". Il G20 "deve trovare il giusto equilibrio tra crescita e efficienza da un lato, e resilienza dall'altro". (segue) (Inn)