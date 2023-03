G20: Jaishankar, necessario riformare architettura di governo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale architettura di governo globale è giunta al suo ottavo decennio, e da tempo necessita di una riforma radicale per mantenere la sua credibilità ed efficacia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, durante la riunione dei ministri degli Esteri del G20 in corso a Nuova Delhi. Nell'arco degli scorsi decenni, "il numero dei membri delle Nazioni Unite è quadruplicato, e tale architettura non riflette più le dinamiche politiche, economiche e demografiche e le aspirazioni" dell'attuale comunità globale, ha sottolineato il ministro. "Sin dal 2005 abbiamo udito più volte la volontà di riforma ai più alti livelli, ma queste intenzioni non si sono materializzate", ha sottolineato Jaishankar. "Le ragioni non sono un mistero, e più a lungo rinvieremo questo passaggio, maggiore sarà il danno alla credibilità del multilateralismo. Per avere un futuro, l'apparato decisionale globale deve essere democratizzato". (Inn)