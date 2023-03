Giappone: parlamento voterà nomine banca centrale la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera bassa della Dieta, il parlamento del Giappone - voterà la prossima settimana le nomine del governo al vertice della Banca del Giappone (BoJ). Lo ha dichiarato ai media giapponesi un parlamentare del Partito liberaldemocratico (Ldp), precisando che i voti si terranno quasi certamente il prossimo 9 marzo. Il mese scorso il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha nominato Kazuo Ueda prossimo governatore della banca centrale, e ha sottoposto la nomina all'approvazione di entrambe le camere della Dieta. Ueda, accademico che in passato è già stato membro del comitato esecutivo della banca centrale, subentrerà al governatore uscente Haruhiko Kuroda, il cui mandato scadrà il prossimo aprile. Il governo ha inoltre nominato il 60enne Shinichi Uchida prossimo direttore esecutivo della banca centrale, mentre il 62enne Ryozo Himino, ex direttore dell'Agenzia per i servizi finanziari, assumerà una delle due posizioni di vice governatore. La nomina di Ueda era stata anticipata da alcuni quotidiani nel fine settimana, mentre nei giorni precedenti la stampa giapponese aveva ipotizzato la nomina di uno dei due vice governatori uscenti della banca centrale, Masayoshi Amamiya. Secondo il quotidiano "Nikkei", sarebbe stato lo stesso Amamiya a rifiutare la guida della BoJ, evidenziando di essere stato architetto e convinto sostenitore della politica monetaria ultra-espansiva che la prossima dirigenza della banca centrale sarà quasi certamente chiamata a rivedere. (segue) (Git)