Usa: Pence contrario a proposta di Haley di un test cognitivo per i politici anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha criticato ieri la proposta della sua collega di partito Nikki Haley di un test cognitivo obbligatorio per i politici di età superiore a 75 anni. Intervistato dall'emittente "Cbs News", Pence - che sembra intenzionato a candidarsi alla Casa Bianca nel 2024, una decisione già formalmente annunciata da Haley - ha dichiarato che i cittadini statunitensi "possono stabilire da soli" se un politico disponga o meno delle facoltà necessarie ad assumere incarichi istituzionali. "La lunga e indomita storia di questo Paese ha provato più e più volte la saggezza, il senso comune e il giudizio del popolo americano", ha detto Pence. Alla domanda se ritenga il presidente degli Stati Uniti Joe Biden fisicamente e mentalmente in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico, Pence ha dichiarato che "il problema" del presidente in carica sono "le politiche fallimentari della sua amministrazione", responsabili secondo Pence della crisi migratoria al confine e del forte aumento dell'inflazione. (segue) (Was)