Usa: Pence contrario a proposta di Haley di un test cognitivo per i politici anziani (2)

- Secondo un sondaggio pubblicato lo scorso fine settimana dall'emittente televisiva "Fox News", la maggior parte dei cittadini statunitensi condivide la proposta formulata dalla repubblicana Nikki Haley di un test cognitivo obbligatorio per i politici di età superiore a 75 anni. Dal sondaggio, , che ha coinvolto 1.006 elettori registrati tra il 19 e il 22 febbraio scorsi, emerge che il 77 per cento degli elettori statunitensi è favorevole alla proposta di Haley, mentre soltanto il 20 per cento è contrario, e il tre per cento si dice incerto. Haley, ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, ha annunciato questo mese l'intenzione di candidarsi alla Casa Bianca. La sua proposta è parsa indirizzata principalmente al presidente Joe Biden e all'ex presidente Donald Trump, che hanno rispettivamente 80 e 76 anni. (Was)