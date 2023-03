Covid: Calenda, che eventuali errori di governo diventino processi penali mi sembra un'anomalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho particolare simpatia per nessuna delle persone qui sotto menzionate. Ma che ogni volta in Italia eventuali errori di governo, locale e nazionale, diventino processi penali (che spesso finiscono nel nulla), mi sembra un’anomalia. Ho preso spesso questa posizione in passato per persone che stimavo, mi sembra giusto farlo oggi con persone con cui non ho nulla a che spartire". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda, in merito alla chiusura delle indagini della Procura di Bergamo sulla prima fase della gestione del Covid-19 nel bergamasco. Tra gli indagati figurerebbero, tra gli altri, il presidente del Movimento cinque stelle, ed ex premier, Giuseppe Conte, ed il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana. (Rin)