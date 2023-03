Brasile-Paesi Bassi: ministro Esteri Vieira incontra omologo olandese Hoekstra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in riunione di lavoro il suo omologo dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che i due "hanno parlato della guerra in Ucraina, delle prospettive per la conclusione dell'accordo Mercosur-Unione europea e anche dell'approfondimento delle relazioni economiche tra Brasile e Paesi Bassi". Nel corso dell'incontro Hoekstra è stato invitato e ha accettato di visitare il Brasile. La visita dovrebbe aver luogo a metà aprile. (Brb)