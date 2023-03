Usa: Senato, via libera a proposta repubblicana contro investimenti Esg dei fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione tesa a bloccare una norma dell’amministrazione Biden che consente ai fondi pensione di considerare tematiche Esg nella valutazione di eventuali investimenti. La risoluzione è passata con 50 voti favorevoli e 46 contrari, grazie ad alcuni democratici che si sono uniti ai repubblicani a sostegno del testo. La misura è stata già approvata ieri dalla Camera dei rappresentanti, e ora passerà alla Casa Bianca per la firma, anche se il presidente Joe Biden ha già affermato in precedenza di essere pronto a ricorrere al suo diritto di veto. Il senatore Joe Manchin, tra i nove democratici a sostenere la proposta dei repubblicani, ha affermato che l’amministrazione presidenziale “da importanza solo alla propria agenda, senza considerare il beneficio economico per 150 milioni di cittadini”. (Was)