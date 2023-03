Usa: uomo arrestato in Florida per aver tentato di imbarcare esplosivi su un aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno arrestato la scorsa settimana un uomo residente in Pennsylvania, per aver tentato di portare esplosivi in valigia su un aereo in partenza dall’aeroporto di Lehigh Valley, in Florida. Stando agli atti giudiziari, la valigia dell’uomo, Marc Muffley, ha fatto scattare l’allarme ai controlli di sicurezza. A quel punto, le autorità aeroportuali hanno chiesto all’uomo di presentarsi al desk di sicurezza dello scalo per controlli aggiuntivi, dopo l’imbarco del bagaglio. Le telecamere di sicurezza hanno poi ripreso Muffley mentre lasciava la struttura. (Was)