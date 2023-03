Giappone: spesa in conto capitale aumenta del 7,7 per cento a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi hanno impresso una significativa accelerazione alla spesa in conto capitale del Paese nel quarto trimestre dello scorso anno, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministero delle Finanze di quel Paese. Tra ottobre e gennaio scorsi la spesa in capitale fisso delle aziende giapponesi ha registrato un incremento del 7,7 per cento su base annua. Si tratta del settimo trimestre consecutivo di crescita della spesa in conto capitale. L'incremento è stato pari allo 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. I dati pubblicati dal ministero mostrano anche che gli utili ricorrenti delle aziende sono calati del 2,8 per cento nell'ultimo trimestre dello scorso anno a 22.376 miliardi di yen, il primo calo da otto trimestri a questa parte. (segue) (Git)