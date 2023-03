Usa: deragliamento in Ohio, malati i lavoratori impegnati nella bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi lavoratori intervenuti a East Palestine, in Ohio, dopo il deragliamento di un treno merci e il rogo del suo vasto carico di sostanze chimiche avvenuto il mese scorso accusano oggi emicranie, nausea e altri sintomi da intossicazione. Lo ha denunciato Jonathan Long, un rappresentante sindacale dei lavoratori preposti alla costruzione e alla manutenzione delle linee ferroviarie di Norfolk Southern, la compagnia direttamente coinvolta nel disastro. In una lettera inviata ieri al governatore dell'Ohio Mike DeWine, il rappresentante sindacale denuncia che immediatamente dopo l'incidente, culminato in un "rogo controllato" del carico che potrebbe aver causato un disastro ambientale senza precedenti, Norfolk Southern ordinò a 40 lavoratori di intraprendere immediatamente lavori di rimozione dei rottami. (segue) (Was)