Salario minimo: Baldino (M5s), sì a veloce calendarizzazione pdl Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano tra le 3 e le 5 euro l'ora. Una cifra mortificante che non consente nemmeno di arrivare a metà del mese. Il M5S ha pertanto sollecitato oggi in commissione lavoro la pronta calendarizzazione della proposta di legge Conte per l'istituzione del salario minimo a 9 euro l'ora. Occorre restituire dignità a milioni di lavoratori, così come prescritto dalla Costituzione, senza attendere ulteriore tempo. E' una misura sorretta da una direttiva europea perché anche l'Europa si è resa conto che salari bassi e lavoratori precari rappresentano un problema per la tenuta sociale. E' una misura, dunque, di civiltà. La Germania è intervenuta alzando il salario minimo a 12 euro l'ora, Francia e Spagna sono intervenuti con una misura simile, l'Italia non può continuare a rappresentare uno di quei pochi Paesi europei a rimanere senza l'istituzione di un salario minimo". Lo afferma, in una nota, Vittoria Baldino, vicepresidente vicario del Movimento cinque stelle della Camera dei deputati. (Com)