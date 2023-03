Brasile-Nigeria: ministro Esteri Vieira incontra omologo Onyeama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in riunione di lavoro il suo omologo della Nigeria, Geoffrey Onyeama. Il bilaterale si è svolto a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che "nell'incontro si è trattato delle relazioni bilaterali, dei progetti di riavvicinamento tra Brasile e Africa a seguito dell'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nonché del ruolo del Brasile e della Nigeria nel dibattito sui grandi temi dell'agenda internazionale, come la guerra in Ucraina e cambiamento climatico", si legge. I ministri hanno inoltre convenuto di riattivare i meccanismi di dialogo tra Sud America e Africa. (Brb)