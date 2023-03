Panama: riaperto il corridoio umanitario Darien per facilitare transito migranti verso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio nazionale di migrazione (Snm) di Panama ha riaperto il corridoio umanitario di Darien per facilitare il passaggio in sicurezza di migliaia di migranti in direzione degli Stati Uniti. I migranti saranno trasferiti dalle autorità panamensi in autobus dal centro di accoglienza temporanea per migranti di San Vicente, nella provincia di Darien, a Gualaca, nella provincia di Chiriquí. L'Autorità per il transito e il trasporto (Attt) garantirà il trasferimento controllato e sicuro. Panama ha ribadito il suo rispetto per gli impegni e gli accordi internazionali sui diritti umani e per quanto riguarda le politiche per una migrazione ordinata, legale e sicura. Nei primi due mesi del 2023, più di 89 mila persone sono entrate illegalmente a Panama attraverso la giungla che separa il Paese dalla Colombia. Si tratta di uno dei luoghi più inaccessibili e pericolosi dell'America Latina, attraverso cui sono passate quasi 10 mila persone nel 2021. (Mec)