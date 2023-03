Usa: Aeronautica, due comandanti sospesi dopo ispezione fallita in una base con armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due comandanti dell’Aeronautica statunitense di stanza in una base militare in Nord Dakota, insieme a quattro dei loro subordinati, sono stati licenziati per il mancato superamento di una ispezione tesa a garantire la costante sicurezza delle armi nucleari che si trovano all’interno della struttura. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che l’ispezione, i cui risultati sono classificati, è avvenuta presso la base di Minot, l’unica struttura dell’Aeronautica militare Usa al cui interno si trovano missili balistici e bombardieri strategici. Le fonti hanno precisato che, sebbene l’ispezione fosse tesa a garantire la sicurezza delle armi nucleari all’interno della base, il motivo per il mancato superamento delle verifiche riguarda “la sicurezza di alcuni veicoli ed attrezzature”. (Was)