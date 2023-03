Usa: negata la libertà condizionale all’assassino di Robert Kennedy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in California ha negato la libertà condizionale per Sirhan Sirhan, condannato nel 1968 per l’assassinio di Robert Kennedy, fratello dell’ex presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Al termine di una udienza organizzata in collegamento video dal carcere di San Diego, in cui il criminale giordano è attualmente detenuto, il panel ha stabilito che Sirhan non deve essere rimesso in libertà. (Was)