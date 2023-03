Covid: Zaffini (Fd'I), dopo magistratura necessaria inchiesta commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando che rimaniamo garantisti, come sempre, ma con la chiusura delle indagini ed i relativi avvisi di garanzia la magistratura sembra fare propri i dubbi sulla gestione dell’emergenza Covid che in sede politica l’opposizione ed io con i ripetuti interventi in Aula e in commissione, attraverso gli atti di sindacato ispettivo, abbiamo da tempo manifestato. Siamo fiduciosi che l’operato della magistratura riuscirà a fare chiarezza su quanto accaduto nel corso delle due ondate pandemiche che hanno investito l’Italia. Riteniamo però che ora più che mai sia necessario che la politica, attraverso un’indagine di una commissione d’inchiesta sul Covid e su quanto accaduto nel corso dell’emergenza, accerti eventuali responsabilità politiche alfine di evitare per il futuro il ripetersi di errori, che indubbiamente si sono verificati e che hanno pesato sul bilancio amaro e tragico di quasi 190 mila decessi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della commissione Sanitá di palazzo Madama. (Com)