Brasile: ministero Energia chiede a Petrobras sospensione vendita asset (2)

- La richiesta di sospensione delle vendite segue la pubblicazione, lo scorso 24 febbraio, di un decreto firmato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva e dal ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, in cui si aggiorna la composizione e si stabiliscono nuovi compiti per il Consiglio nazionale della politica mineraria (Cnpm). L'organismo presenterà nel corso dei prossimi mesi una riformulazione di politiche sostenibili per i vari comparti che compongono il settore minerario, tra cui l'integrazione dell'estrazione mineraria con la strategia nazionale di transizione energetica, le aste per le concessioni minerarie, la messa in sicurezza delle dighe e la preparazione del Piano nazionale minerario (Pnm). In vista della definizioni di nuove politiche viene chiesto a Petrobras di sospendere le vendite in corso. (segue) (Brb)