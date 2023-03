Covid: Majorino, seguiremo passo passo gli sviluppi dell’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Seguiremo passo passo gli sviluppi dell’inchiesta ben avendo a mente che, come ricorda la Procura di Bergamo, la conclusione delle indagini non è un atto d’accusa. Sul piano politico però gli errori della Regione sulla gestione complessiva del Covid sono già evidenti a prescindere da eventuali responsabilità giudiziarie che verranno definite nelle sedi competenti”. Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra è il M5S alle ultime elezioni regionali. (Com)