Aerospazio: Telespazio inaugura in Brasile un nuovo teleporto a Maricá

- Telespazio Brasil, società controllata da Telespazio - una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) - ha presentato oggi il suo nuovo teleporto satellitare di Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile), che ospita il nuovo gateway per la costellazione satellitare in orbita bassa di OneWeb. Come riferisce un comunicato, entrambe le infrastrutture sono state inaugurate con una cerimonia alla quale hanno partecipato il segretario della Casa Civil di Rio de Janeiro, Nicola Miccione, il segretario esecutivo del ministero delle Comunicazioni (Mcom), Sonia Faustino Mendes, l'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, il console generale d'Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, il console generale del Regno Unito a Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, il sindaco di Maricá, Fabiano Horta e diverse autorità politiche e militari. All’evento hanno partecipato anche il coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, il direttore regionale LatAm di Telespazio e amministratore delegato di Telespazio Brasil, Marzio Laurenti, e il responsabile degli Affari normativi e governativi di OneWeb, Christopher Casarrubias. (segue) (Com)