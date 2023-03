Aerospazio: Telespazio inaugura in Brasile un nuovo teleporto a Maricá (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Telespazio e OneWeb risale al 2019, quando un altro gateway OneWeb è stato installato presso il Centro spaziale di Scanzano di Telespazio, in provincia di Palermo, che attualmente dispone di 15 antenne operative. "L'inaugurazione del teleporto satellitare di Maricá è un tassello fondamentale nella strategia globale di Telespazio nel segmento terrestre. Il Brasile, dove siamo presenti dal 1997, e più in generale l'America Latina, è una regione con un potenziale economico solo parzialmente espresso, con alcune economie in forte crescita e con una chiara vocazione satellitare sia per i servizi satcom che per quelli di geoinformazione. È un mercato emergente, interessante quanto competitivo, in cui Telespazio rinnova il suo impegno", ha dichiarato Pasquali, coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio. (segue) (Com)