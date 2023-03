Decreto Ricostruzione: Trancassini (Fd'I), importante passo avanti per rinascita aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione del decreto legge Ricostruzione da parte del Senato "è un altro importante passo in avanti per la rinascita e il rilancio dei comuni delle aree interne colpiti dal sisma, una storica battaglia di Fratelli d’Italia che con impegno e costanza stiamo portando avanti dalla scorsa legislatura. Il decreto contiene misure fondamentali per semplificare e velocizzare il processo di ricostruzione e di rilancio economico delle aree devastaste dal sisma. Il governo Meloni è in prima linea per sostenere la rivitalizzazione del tessuto socio economico di quei territori e restituire così dignità e futuro ai giovani che per troppi anni sono stati dimenticati dalla politica". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, in una nota. (Com)