Siccità: Fontana (M5s), chiesta a governo informativa su cabina regia

- Sulla cabina di regia nazionale, l'istituzione di un commissario straordinario e la proposta di una campagna di sensibilizzazione, "mi chiedo cosa ci sia di così nuovo e performante da pensare che il governo abbia una strategia chiara e definita su come affrontare il problema della siccità. Una cabina di regia senza alcuna regia, e lo vediamo nei provvedimenti che l'esecutivo mette in campo, tutti in direzione contraria, alcune volte ostativa, a quel processo di transizione ecologica che l'Europa e le nuove generazioni ci chiedono e la salute di ambiente e cittadini ci impone". Lo afferma, in una nota, Ilaria Fontana, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente e Infrastrutture a Montecitorio. "Aprire alle trivelle, far slittare il blocco alla vendita di auto con motore endotermico, pensare all'Italia come hub del gas, puntare sul nucleare di ultima generazione: sono solo alcuni dei temi che la dicono lunga su come il governo intenda la transizione ecologica. Ed è proprio la voglia di nucleare a sorprendere: hanno per caso idea di quanta acqua serva a un impianto nucleare? Però poi fanno la cabina di regia sulla siccità - continua la parlamentare .. Fa sorridere, amaramente si intende. Ci sono 300.000 imprese agricole coinvolte, 3,5 milioni di italiani colpiti dai razionamenti, con le aree del Centro-Nord del Paese particolarmente in sofferenza. Serve una strategia nazionale seria e consapevole non solo nell'emergenza, ma di lungo periodo, con interventi mirati e risorse ben investite. E così come accaduto con il decreto sul superbonus, anche in questo caso il governo non coinvolge i settori produttivi interessati, ma va dritto per la sua strada. Il M5s è pronto a fare la propria parte e a dare il proprio contributo. Sulla cabina di regia istituita oggi sul tema siccità - conclude Fontana - abbiamo chiesto un'informativa al governo". (Com)