Medio Oriente: Usa, disgustose le parole del ministro israeliano sul villaggio di Hawara

- Le parole del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, il quale ha affermato che il suo governo dovrebbe “cancellare” il villaggio di Hawara, in Cisgiordania, dopo l’uccisione di due persone nel fine settimana, sono “irresponsabili e disgustose”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante un briefing con la stampa. Le affermazioni di Smotrich, che dopo l’uccisione di due cittadini israeliani nel fine settimana ha condiviso un tweet dove si chiedeva la “cancellazione” del villaggio, arrivano dopo forti tensioni in Cisgiordania, dove alcuni coloni hanno attaccato i residenti palestinesi a seguito delle uccisioni. “Credo che il villaggio debba essere cancellato, e che lo Stato di Israele debba agire di conseguenza”, ha detto il ministro, durante una conferenza stampa. Durante un incontro con i giornalisti, Price ha dichiarato che il governo statunitense “condanna le parole” di Smotrich e qualsiasi forma di incitamento alla violenza. (Was)