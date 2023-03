Brasile-Romania: viceministra Esteri ha incontrato omologo romeno a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha presieduto oggi, insieme al sottosegretario per gli Affari Globali della Romania, Traian Laurentiu Hristea, una riunione di consultazioni politiche tra i due Paesi a Brasilia. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, in cui si evidenzia che "i due hanno accolto con favore la ripresa dei contatti bilaterali ad alto livello a seguito dell'incontro svoltosi il 18 febbraio tra i ministri degli Esteri, Mauro Vieira e Bogdan Aurescu, a margine della 59ma Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. (segue) (Brb)