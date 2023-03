Brasile-Romania: viceministra Esteri ha incontrato omologo romeno a Brasilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocha e Hristea hanno parlato dei preparativi per la visita in Brasile del presidente della Romania, Klaus Iohannis, prevista per la prima metà del 2023, anno in cui i due Paesi celebrano 95 anni di relazioni diplomatiche. I rappresentanti dei governi di Brasile e Romania hanno anche discusso temi come l'accordo Mercosur-Unione Europea e le conseguenze globali della guerra in Ucraina. "Il Brasile e la Romania presentano complementarietà economiche, con possibilità di cooperazione nei settori dell'agricoltura e del materiale per la difesa. Nel 2022, il commercio bilaterale ha totalizzato 746,9 milioni di dollari Usa, in un aumento del 18,1 per cento rispetto al 2021. (Brb)