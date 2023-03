Brasile-Uruguay: delegazione governo Montevideo in visita a Brasilia il 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di ministri dell'Uruguay sarà in visita ufficiale in Brasile il prossimo 7 marzo. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota. "Dopo il felice incontro tra i presidenti brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e uruguaiano Lacalle Pou a Montevideo, il 25 gennaio scorso, il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, riceverà a Brasilia, il 7 marzo, il suo omologo dell'Uruguay, Francisco Bustillo, per un incontro di lavoro", si legge. "Il ministro Bustillo sarà accompagnato dai ministri dell'Economia e delle Finanze, Azucena Arbeleche, dei Trasporti, José Luis Falero. "Nell'occasione verranno discussi i temi prioritari affrontati dai presidenti Lula e Lacalle Pou durante l'incontro di Montevideo, tra cui l'integrazione delle frontiere fisiche e il rafforzamento del Mercato comune del sud (Mercosur)". Il Brasile è la seconda destinazione delle esportazioni uruguaiane e il principale fornitore di prodotti del paese vicino. Nel 2022, il commercio bilaterale ha totalizzato 4,7 miliardi di dollari, un importo superiore del 22 per cento a quello raggiunto nel 2021. (Brb)