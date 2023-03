Siccità: Musumeci, deciso di affrontare questione in modo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel corso del tavolo sulla crisi idrica a palazzo Chigi, presieduto dal presidente Giorgia Meloni, abbiamo deciso di affrontare la questione idrica in modo strategico. Queste sono le quattro azioni che abbiamo deciso di mettere in campo: creazione di una cabina di regia tra ministeri, Regioni ed Enti territoriali per definire un piano idrico straordinario nazionale; messa a punto di un provvedimento normativo urgente per semplificare le procedure e accelerare i lavori essenziali per fronteggiare la siccità; avvio di una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica; nomina di un commissario straordinario per garantire l'esecuzione del piano. La situazione attuale rende evidente come negli ultimi dieci anni sia mancata la programmazione. Serve un cambiamento culturale per far capire che la siccità non è più un titolo di giornale della pagina degli esteri, ma riguarda casa nostra". Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)