Brasile: bilancia commerciale, surplus da 2,8 miliardi di dollari a febbraio

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un surplus di 2,8 miliardi di dollari a febbraio 2023. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del terzo migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1989. Tuttavia, il saldo è del 35,3 per cento inferiore a quello registrato febbraio del 2022, quando la bilancia commerciale aveva registrato un surplus da 4,6 miliardi. Nei primi due mesi dell'anno la bilancia commerciale ha accumulato un surplus da 5,4 miliardi di dollari, il 19,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta in questo caso del secondo miglior risultato delle serie storiche sul periodo. Il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un volume di 20,5 miliardi di dollari, il 7,7 per cento in meno rispetto a febbraio dello scorso anno. Le importazioni sono invece diminuite dello 0,9 per cento su anno.(Brb)