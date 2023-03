Usa: Biden, su debito studentesco siamo dalla parte giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden è “dalla parte giusta” per quanto riguarda la cancellazione del debito studentesco, anche sul piano legale. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai giornalisti, dopo che i giudici conservatori della Corte suprema hanno espresso dubbi in merito alla legalità del programma federale per la cancellazione di debiti studenteschi per 400 miliardi di dollari. “Sono sicuro che siamo dalla parte giusta, ma ovviamente non posso esserlo altrettanto su quella che sarà la decisione della Corte suprema”, ha detto. (Was)