Brasile: ministero Energia chiede a Petrobras sospensione vendita asset

- Il ministero della Miniere e dell'Energia del Brasile ha inviato una circolare alla compagnia energetica statale Petrobras chiedendo la sospensione per 90 giorni di tutte le vendite di asset in corso. Lo riferisce Petrobras in una nota, in cui la società prende atto di aver ricevuto la comunicazione. "Il Consiglio di amministrazione di Petrobras analizzerà i processi in corso e informerà il governo in modo che si possano valutare i potenziali rischi legali ed economici derivanti dalla richiesta", si legge nel comunicato. Dopo la diffusione della nota di Petrobras, il titolo della compagnia è sceso nella borsa di valori di San Paolo, B3. La richiesta del governo è infatti interpretata dal mercato come una forma di ingerenza dell'esecutivo nella gestione dell'azienda. (segue) (Brb)