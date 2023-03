Brasile: ministero Energia chiede a Petrobras sospensione vendita asset (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2019, sotto l'influenza del governo Bolsonaro, la Petrobras ha avviato un processo di dismissione di tutte le attività non collegate all'estrazione petrolifera da giacimenti pre-sal ad alte profondità. In quest'ambito sono stati venduti oleodotti, società di distribuzione e raffinerie. Sin dalla campagna elettorale l'allora candidato Lula ha sempre affermato di voler fermare le dismissioni. In queste ore il governo ha anche affermato di essere pronto a rivedere la politica di distribuzione dei dividenti che, seguendo la ricetta del governo dell'ex presidente, aveva garantito maggiori guadagni per gli azionisti e minori reinvestimenti dei proventi. Nel 2022 Petrobras è stata le seconda compagnia al mondo per distribuzione di dividendi. (Brb)