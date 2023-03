Brasile: ministro Esteri incontra omologo russo Lavrov al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il suo omologo russo, Sergej Lavrov. Il bilaterale è avvenuto poco prima dell'apertura della riunione dei ministri degli Esteri del G20, in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano con una nota su Twitter, evidenziando che i due, nel corso di circa 45 minuti, hanno passato in rassegna i temi principali dell'agenda bilaterale e multilaterale, analizzato la situazione attuale e le prospettive della guerra in Ucraina. La prima metà della conversazione è stata incentrata sui rapporti bilaterali che i due Paesi hanno e intendono avere nei prossimi anni. Nella seconda metà dell'incontro Vieira e Lavrov hanno affrontato le questioni relative alla guerra in Ucraina. Al termine del vertice, il ministro russo ha confermato che intende visitare alcuni Paesi dell'America Latina nella seconda settimana di aprile. L'idea è di iniziare il tour in Brasile. Domani Vieira incontrerà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e successivamente si riunirà con i rappresentanti diplomatici di India, Cina e Sudafrica. (Brb)