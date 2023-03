Brasile-Perù: Lima concede gradimento all'ambasciatore brasiliano Baena Soares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha concesso il gradimento all'ambasciatore brasiliano, Clemente Baena Soares. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano informa con soddisfazione che il governo della Repubblica del Perù ha concesso il suo gradimento all'ambasciatore Clemente Baena Soares come rappresentante diplomatico plenipotenziario del Brasile in quel Paese". Attualmente console generale a Barcellona, in Spagna, Baena Soares è già stato ambasciatore nella Repubblica Dominicana (2016-2021). Come previsto dalla Costituzione, la designazione sarà sottoposta all'approvazione del Senato brasiliano. (Brb)