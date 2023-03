Kosovo-Serbia: Borrell, accordo è per i cittadini di entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto fra Serbia e Kosovo è per i cittadini di entrambe le parti. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Questo accordo è soprattutto per i cittadini del Kosovo e della Serbia, non per l'Unione europea", ha detto. "Stabilisce che le persone possono muoversi liberamente tra il Kosovo e la Serbia utilizzando il proprio passaporto, reciprocamente riconosciuto e che le persone possano studiare e lavorare senza chiedersi se i diplomi e il luogo in cui li ottengono siano un problema", ha aggiunto Borrell. "Può portare nuove opportunità economiche grazie a una maggiore assistenza finanziaria attraverso la cooperazione commerciale e nuovi investimenti in Kosovo e Serbia. Offre migliori opportunità di lavoro a tutti i cittadini del Kosovo e della Serbia, senza burocrazia inutile, e significa anche più scambi commerciali, perché i certificati necessari per l'importazione e l'esportazione non saranno più un problema", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "Per i serbi in Kosovo significa più sicurezza, certezza e prevedibilità per quanto riguarda le tutele e i diritti in Kosovo. Spero che l'accordo possa anche essere la base per costruire la necessaria fiducia e superare l'eredità del passato", ha concluso. (Beb)