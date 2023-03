Serbia-Kosovo: Borrell, nessuna nuova tensione, verso negoziati per finalizzare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Kosovo e Serbia, Albin Kurti e Aleksandar Vucic, si sono impegnati ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare a nuove tensioni. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine dell'incontro avuto con i due leader a Bruxelles. Nel corso della riunione, le due parti hanno raggiunto un'intesa in merito alla normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado, accordo che deve adesso essere finalizzato. Nel frattempo, ha assicurato Borrell, "entrambe le parti hanno concordato di astenersi da qualsiasi azione non coordinata che potrebbe portare a nuove tensioni sul terreno e far deragliare questi negoziati. Mi auguro che sia così e che nessuna azione non coordinata possa mettere a rischio il proseguimento dei lavori". (Beb)