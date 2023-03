Serbia-Kosovo: Borrell, Belgrado e Pristina sostengono il piano Ue per la normalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell convocherà a questo punto un nuovo incontro fra Kurti e Vucic per metà marzo, in modo da perfezionare l'intesa. "L'Unione europea ha ricordato alle parti il loro obbligo ad attuare tutti gli accordi di dialogo passati, che rimangono validi e vincolanti", ha spiegato l'Alto rappresentante Ue. "Nel frattempo, fino alla metà di marzo Lajcak dovrà recarsi nuovamente in Kosovo e in Serbia per dare seguito alle discussioni odierne e preparare il prossimo incontro di alto livello. Ci aspettiamo che le parti si impegnino in modo costruttivo in questo processo", ha aggiunto. L’accordo, ha spiegato Borrell, “stabilisce che le persone possano muoversi liberamente tra il Kosovo e la Serbia utilizzando il proprio passaporto, reciprocamente riconosciuto, e che le persone possano studiare e lavorare senza chiedersi se i diplomi e il luogo in cui li ottengono siano un problema". "Può portare nuove opportunità economiche grazie a una maggiore assistenza finanziaria attraverso la cooperazione commerciale e nuovi investimenti in Kosovo e Serbia. Offre migliori opportunità di lavoro a tutti i cittadini del Kosovo e della Serbia, senza burocrazia inutile, e significa anche più scambi commerciali, perché i certificati necessari per l'importazione e l'esportazione non saranno più un problema", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "Per i serbi in Kosovo significa più sicurezza, certezza e prevedibilità per quanto riguarda le tutele e i diritti in Kosovo", ha concluso. (segue) (Beb)