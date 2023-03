Serbia: presidente Vucic ai cittadini, proteggeremo e difenderemo il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è rivolto stamane ai propri cittadini in un videomessaggio pubblicato su Instagram, dopo gli incontri nell'ambito del dialogo ad alto livello tra Belgrado e Pristina di ieri a Bruxelles. "Cari cittadini grazie per l'attenzione e il sostegno durante la giornata difficile di ieri. Siamo arrivati a Belgrado nelle prime ore del mattino e ora sto analizzando cosa è successo. Abbiamo combattuto per un futuro di pace per la Serbia, per la continuazione degli investimenti nel nostro Paese, per difendere sotto il mio giuramento la Costituzione della Serbia e del Kosovo come parte della Serbia", ha detto Vucic. Il presidente ha quindi voluto mandare un messaggio anche "a tutti i manipolatori politici e mediatici che vorrebbero calpestare il proprio Paese per una briciola di potere". "La Serbia non ha prezzo. Li sconfiggeremo. La Serbia vincerà", ha concluso Vucic nel suo messaggio. (Seb)