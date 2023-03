Serbia-Kosovo: premier Albania accoglie con favore accordo di normalizzazione dei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania accoglie con favore la sottoscrizione di un accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, iniziativa che inaugura “un momento storico per la pace regionale”. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, in un messaggio sui social network, dopo che ieri il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, hanno espresso sostegno all’intesa proposta dall’Unione europea. “Pace e cooperazione sono la chiave del futuro che dobbiamo ai nostri figli (…). Accolgo con favore il consenso raggiunto dalle parti contraenti sul percorso di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Si tratta di un momento storico per la pace regionale, per cui invito fortemente i sottoscrittori a lavorare per una rapida attuazione dell'intesa”, ha detto Rama. "Vorrei che nessuno accusasse Albin Kurti di tradimento o smemoratezza, ma che tutti capissero che il premier del Kosovo ha fatto la cosa giusta, compiendo un primo passo importante per uscire dalla trappola del passato”, ha concluso il premier albanese. (Alt)