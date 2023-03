Balcani: relazione annuale intelligence, rafforzata attenzione sulla regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta, al Summit Ue-Balcani occidentali del 6 dicembre 2022, tenutosi a Tirana, l’Unione “ha annunciato un pacchetto del valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, di cui un miliardo di euro per incrementare la resilienza della regione in risposta alla crisi energetica. Nonostante l’influenza del Cremlino, tutti Paesi balcanici hanno votato in supporto delle risoluzioni dell’Assemblea generale dell’Onu contro l’azione russa in Ucraina e si sono allineati, con eccezione della Serbia, alle sanzioni internazionali contro Mosca”, spiega la relazione. In tale ottica, prosegue il documento, “il 2022 ha fatto registrare ripetute ondate di tensioni tra Serbia e Kosovo, le ultime avvenute sul finire dell’anno, con l’elevazione di barricate e blocchi stradali nelle quattro municipalità del Nord Kosovo, a dominanza etnica serba, scaturite dalla decisione di Pristina di non riconoscere i documenti di identità serbi e imporre la reimmatricolazione delle autovetture con targa serba circolanti nel Kosovo”. (Res)