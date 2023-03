Kosovo-Spagna: Gervalla, non vedo alcun motivo per cui Madrid non dovrebbe riconoscerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, ha detto di “non vedere alcun motivo” per cui la Spagna non dovrebbe riconoscere il Kosovo come Stato indipendente. In un’intervista rilasciata al settimanale “El periodico” e rilanciata dai media di Pristina, Gervalla ha negato le somiglianze tra la situazione del Kosovo e quella delle regioni autonome in Spagna, come la Catalogna. "Spero che i cinque Stati membri dell'Ue che non hanno riconosciuto il Kosovo cambino la loro posizione. Quando ciò accadrà, è una cosa che dipende dagli sforzi di tutte le parti. Ma non vedo perché non dovrebbe accadere", ha detto Gervalla.(Alt)