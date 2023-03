Serbia: leader partiti di destra chiedono dimissioni di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader parlamentari di quattro partiti politici della destra serba, tra cui Dveri e Zavetnici, hanno chiesto oggi in Parlamento le dimissioni del presidente serbo Aleksandar Vucic reo di "aver accettato" il piano europeo per la questione del Kosovo. Lo scrive la stampa locale, secondo cui il documento rappresenta per i quattro leader "la secessione e il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo". Il presidente dei Dveri, Bosko Obradovic, ha ribadito la richiesta di dimissioni di Vucic poiché, ha affermato, "ha violato il giuramento da presidente e la promessa elettorale di difendere il Kosovo come parte della Serbia". Il leader politico ha quindi sottolineato che "i quattro partiti patriottici" sono pronti a organizzare dei raduni nazionali con l'obiettivo di impedire la firma dell'accordo europeo. (Seb)