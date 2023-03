Kosovo: Procura speciale pubblica lista parziale delle presunte vittime dell’Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura speciale per i crimini commessi dall’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha pubblicato per la prima volta una lista parziale di nomi di presunte vittime nel conflitto degli anni 1999-2000. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, la lista comprende anche i nomi di alcune persone che sarebbero state fatte sparire con la forza. Il Tribunale dell’Aia per i crimini dell’Uck avvierà il 3 aprile il processo a carico dell’ex presidente della Repubblica Hashim Thaci, degli ex presidenti del Parlamento Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, e dell’ex membro dello Stato maggiore dell’Uck, Rexhep Selimi. Lo scorso 15 febbraio i magistrati dell’Aia hanno annunciato di aver finora ottenuto oltre 300 testimonianze da presentare in ambito processuale. Gli imputati sono detenuti all'Aia dal novembre 2020, dopo essere stati accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Tutti e quattro si sono dichiarati non colpevoli delle accuse a loro carico. Secondo la Procura, nel processo saranno menzionati più di 40 luoghi in cui i reati sarebbero stati commessi. L'accusa ha sostenuto che sono necessarie circa 600 ore per presentare tutte le prove - fino alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 - in modo che ci sia un processo equo. La difesa, invece, ha chiesto al giudice di abbreviare i tempi per la presentazione delle prove da parte dell'accusa.(Alt)