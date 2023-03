Serbia: presidente Vucic al telefono con von der Leyen, focus su percorso europeo e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha parlato oggi al telefono con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con la quale ha scambiato opinioni sulla situazione attuale nella regione, la prosecuzione del percorso di integrazione europea della Serbia, le riforme necessarie e l'avanzamento del dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha riferito un comunicato della presidenza di Belgrado. Vucic ha espresso la sua gratitudine alla Commissione europea per l'aiuto e il sostegno nello sviluppo e nella modernizzazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto in Serbia, nonché per l'impegno personale che von der Leyen fornisce al percorso europeo del Paese, sottolineando la determinazione del Paese a proseguire con i processi di riforma per migliorare la vita di tutti i cittadini e raggiungere lo status di Stato membro a pieno titolo dell'Ue. Von der Leyen ha sottolineato che il futuro della Serbia è nell'Ue e ha chiesto che vengano compiuti ulteriori passi importanti su questa strada. A proposito del dialogo tra Belgrado e Pristina, il presidente serbo ha sottolineato che il Paese balcanico rimane impegnato nei colloqui sotto l'egida dell'Ue e nella ricerca di una soluzione di compromesso per la normalizzazione delle relazioni, con limiti chiaramente definiti, il tutto con l'obiettivo di preservare la pace e la stabilità e di espandere la cooperazione nella regione. (Seb)