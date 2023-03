Kosovo-Serbia: premier Kurti, normalizzazione delle relazioni solo con riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia può avvenire “solo attraverso il riconoscimento reciproco”. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, che oggi ha preso parte al Forum economico di Skopje, in Macedonia del Nord. "Il Kosovo è un Paese democratico normale, ma dobbiamo ammettere che le nostre relazioni con la Serbia non sono normali. Quindi, le relazioni tra i nostri due Paesi dovrebbero essere normalizzate e questo può essere fatto solo con il riconoscimento reciproco come parte centrale", ha detto Kurti.(Alt)