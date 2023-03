Benin: attaccata una base militare vicina al confine con Togo e Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza in Benin hanno respinto un attacco condotto contro la base militare di Gouande, nel nord del Paese. Lo riferisce il quotidiano "24 Heures au Benin", precisando che l'attacco è stato sferrato ieri mattina presto da uomini armati non identificati. La base è situata nel dipartimento di Altacora, vicino al confine con Togo e Burkina Faso. Il Benin, come il Togo, ha assistito dalla metà dello scorso a un aumento delle incursioni transfrontaliere da parte di militanti con sede in Burkina Faso. Non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità sulle vittime o sulle operazioni in corso da parte dell'esercito dopo l'attacco. (Res)