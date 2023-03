Finlandia: guardia di frontiera inizia costruzione recinzione lungo parti confine con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia ha iniziato a costruire una recinzione lungo parti del suo confine di 1.340 chilometri con la Russia. La guardia di frontiera finlandese ha spiegato che i 200 chilometri di barriera miglioreranno la sicurezza e contribuiranno a fermare i disagi qualora la Russia decidesse di utilizzare la migrazione di massa come strumento ostile. I lavori sul progetto sono iniziati in questi giorni. "Il mutato ambiente di sicurezza ha reso necessaria la costruzione di una barriera lungo una parte del confine orientale", ha detto in precedenza la guardia di frontiera. "Una tale recinzione rafforzerebbe il nostro controllo delle frontiere. "Sarebbe di grande aiuto per la gestione dei disordini al confine e in pratica sarebbe necessaria una barriera fisica in situazioni che comportano ingressi strumentali o estesi nel Paese". (Sts)