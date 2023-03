Egitto: famiglia Sadat studia acquisto passaporto dell'ex presidente in asta online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effat Sadat, fratello del defunto presidente egiziano Anwar Sadat, ha annunciato che chiederà alla famiglia di discutere la possibilità di acquistare il passaporto del defunto presidente, che viene messo all'asta online. La casa d'aste statunitense "Heritage" ha rimesso in vendita il passaporto di Sadat per 71 mila dollari. L'ex presidente è uno dei leader arabi più famosi negli Stati Uniti per aver firmato il primo accordo di pace con Israele. Il passaporto è stato rilasciato il 19 marzo 1974 ed è scaduto il 18 marzo 1981, dopo essere stato rinnovato il 18 marzo 1979. Contiene 48 pagine ed è stampato sia in arabo che in francese. Il nipote dell'ex presidente, Karim El-Sadat, membro del parlamento egiziano, ha chiesto un chiarimento urgente in merito all'esposizione del passaporto diplomatico del defunto presidente presso la casa d'aste. Karim ha invitato il ministero degli Esteri egiziano ad intervenire tempestivamente per fermare il processo di vendita.(Cae)